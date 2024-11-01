Tome el control de la dosis de radiación

DoseWise lo ayudara a controlar la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones, gracias un conjunto de herramientas de administración de la dosis de radiación, capacitación y tecnologías integradas de producto. El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación. Nuestros protocolos de rayos X optimizados clínicamente, protocolos de dosis bajas y opciones de fluoro le permiten adaptar su sistema en calidad de imagen y la dosis para satisfacer sus necesidades específicas. La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen, para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia. DoseAware de Philips proporciona resultados instantáneos, para que, pueda ajustar los hábitos de trabajo para disminuir la exposición a la radiación del personal.