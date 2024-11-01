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Azurion 7 B12/12

Sistema de terapia guiada por imágenes

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Descubra asombrosas nuevas posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con el biplano Azurion Series 7 con dos detectores de 12 pulgadas. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable, con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.

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Características
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Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.

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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.

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Organice sus puntos de trabajo
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.

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Controle las dosis con eficiencia
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Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.

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Aumente el rendimiento de la inversión
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.

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Toda una vida de beneficios

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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.

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  • * Opción en Azurion 7
  • Este material no es para usarse en Estados Unidos.
  • El Azurion 7 B12/12 todavía no tiene la marca CE (de conformidad europea, por sus siglas en francés) y aún no está disponible para la entrega.

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