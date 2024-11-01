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SmartIQ

Tecnología de imagen coronaria de última generación

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Basado en Azurion y la tecnología ClarityIQ, SmartIQ incorpora imágenes sensibles al contenido para ofrecer precisión excepcional, reducir dosis de rayos X y contraste, y optimizar procedimientos coronarios. Desarrollado junto a médicos clínicos, maximiza el potencial de su sistema.

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En los procedimientos coronarios, SmartIQ tiene como objetivo mejorar la calidad de la imagen [1] con el fin de que el médico clínico pueda ver con total confianza exactamente lo que necesita ver, tanto en procedimientos rutinarios como en los más complejos, sin comprometer la dosis. SmartIQ distingue de forma inteligente y segura la información de la imagen clínicamente relevante del ruido de fondo, lo que proporciona una precisión de imagen excepcional.

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En los procedimientos coronarios, SmartIQ tiene como objetivo mejorar la calidad de la imagen [1] con el fin de que el médico clínico pueda ver con total confianza exactamente lo que necesita ver, tanto en procedimientos rutinarios como en los más complejos, sin comprometer la dosis. SmartIQ distingue de forma inteligente y segura la información de la imagen clínicamente relevante del ruido de fondo, lo que proporciona una precisión de imagen excepcional.

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En los procedimientos coronarios, SmartIQ tiene como objetivo mejorar la calidad de la imagen [1] con el fin de que el médico clínico pueda ver con total confianza exactamente lo que necesita ver, tanto en procedimientos rutinarios como en los más complejos, sin comprometer la dosis. SmartIQ distingue de forma inteligente y segura la información de la imagen clínicamente relevante del ruido de fondo, lo que proporciona una precisión de imagen excepcional.
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X

Diseñado para reducir la dosis de rayos X

Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].

Diseñado para reducir la dosis de rayos X

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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].

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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].
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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo

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SmartIQ tiene como objetivo ayudar a reducir al mínimo el uso de medios de contraste yodados [4], con la intención de ayudar al médico clínico a proteger a los pacientes renales de alto riesgo durante los procedimientos coronarios.

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Libere todo el potencial de su Azurion
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Gracias a la creación conjunta que hemos llevado a cabo con los médicos clínicos, podrá aprovechar al máximo el potencial de su sistema Azurion con una tecnología de imagen diseñada para integrarse fácilmente en su flujo de trabajo clínico.

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Gracias a la creación conjunta que hemos llevado a cabo con los médicos clínicos, podrá aprovechar al máximo el potencial de su sistema Azurion con una tecnología de imagen diseñada para integrarse fácilmente en su flujo de trabajo clínico.

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Gracias a la creación conjunta que hemos llevado a cabo con los médicos clínicos, podrá aprovechar al máximo el potencial de su sistema Azurion con una tecnología de imagen diseñada para integrarse fácilmente en su flujo de trabajo clínico.
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Gracias a la creación conjunta que hemos llevado a cabo con los médicos clínicos, podrá aprovechar al máximo el potencial de su sistema Azurion con una tecnología de imagen diseñada para integrarse fácilmente en su flujo de trabajo clínico.
GPS integrado
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GPS integrado

SmartIQ incorpora un mecanismo de seguridad integrado diseñado para ayudar a mantener la integridad clínica mediante la comparación continua de la imagen procesada con la original. Este mecanismo inteligente tiene como objetivo garantizar que el optimizador de imágenes sensible al contenido nunca añada información inventada ni elimine información original.

GPS integrado

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SmartIQ incorpora un mecanismo de seguridad integrado diseñado para ayudar a mantener la integridad clínica mediante la comparación continua de la imagen procesada con la original. Este mecanismo inteligente tiene como objetivo garantizar que el optimizador de imágenes sensible al contenido nunca añada información inventada ni elimine información original.

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Control de la radiación en los pacientes
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Control de la radiación en los pacientes

El panel de control de gestión de dosis ofrece información detallada sobre la exposición a la radiación de los pacientes, lo que ayuda a comparar los niveles de radiación, identificar tendencias e implementar optimizaciones potenciales.

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El panel de control de gestión de dosis ofrece información detallada sobre la exposición a la radiación de los pacientes, lo que ayuda a comparar los niveles de radiación, identificar tendencias e implementar optimizaciones potenciales.
  • Ver en confianza
  • Diseñado para reducir la dosis de rayos X
  • Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
  • Libere todo el potencial de su Azurion
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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].

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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].

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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].
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Como intervencionista, debe velar por la seguridad de sus pacientes y de su equipo. SmartIQ tiene como objetivo reducir la dosis de radiación de rayos X sin afectar el rendimiento del procedimiento [2]. SmartIQ incluye un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que emplea más del 50 % menos de radiación de rayos X en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible en nuestros sistemas Azurion con ClarityIQ [3].
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
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  • Consulte la disponibilidad local de SmartIQ con su representante de Philips.
  • 1. La tecnología se desarrolló con este fin y la calidad de la imagen se evaluó en el marco de un estudio de viabilidad de un dispositivo en fase de investigación, en comparación con ClarityIQ.
  • 2. Actualmente se está investigando el potencial de reducción de la dosis de radiación de SmartIQ en el ensayo RADIQAL. El ensayo RADIQAL es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico destinado a evaluar el impacto de SmartIQ en la dosis de radiación en comparación con el actual ClarityIQ, sin comprometer el rendimiento del procedimiento. Para obtener más información sobre RADIQAL, visite clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509
  • 3. En comparación con el ajuste bajo de ClarityIQ en los sistemas Azurion, las secuencias de cine de 15 fps con SmartIQ ultrabajo para la arteria coronaria izquierda especifican reducciones promedio de la kerma de aire de referencia del 58 % en el Azurion M12 y del 62 % en el Azurion M20 en todos los tamaños de campo, tal como se indica en las instrucciones de uso.
  • 4. SmartIQ presenta una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo.

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