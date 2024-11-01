Términos de búsqueda
Basado en Azurion y la tecnología ClarityIQ, SmartIQ incorpora imágenes sensibles al contenido para ofrecer precisión excepcional, reducir dosis de rayos X y contraste, y optimizar procedimientos coronarios. Desarrollado junto a médicos clínicos, maximiza el potencial de su sistema.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Llamar: 18000125544
Solicite Servicio Técnico por teléfono
18000125544
Ver en confianza
Ver en confianza
Ver en confianza
Ver en confianza
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Libere todo el potencial de su Azurion
Libere todo el potencial de su Azurion
Libere todo el potencial de su Azurion
Libere todo el potencial de su Azurion
GPS integrado
GPS integrado
GPS integrado
GPS integrado
Control de la radiación en los pacientes
Control de la radiación en los pacientes
Control de la radiación en los pacientes
Control de la radiación en los pacientes
Ver en confianza
Ver en confianza
Ver en confianza
Ver en confianza
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Diseñado para reducir la dosis de rayos X
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Presentamos una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo
Libere todo el potencial de su Azurion
Libere todo el potencial de su Azurion
Libere todo el potencial de su Azurion
Libere todo el potencial de su Azurion
GPS integrado
GPS integrado
GPS integrado
GPS integrado
Control de la radiación en los pacientes
Control de la radiación en los pacientes
Control de la radiación en los pacientes
Control de la radiación en los pacientes
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Experimente la nueva era del desempeño intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación le ayuda a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación en flujo de trabajo.
Ver producto
Opte con confianza por un sistema híbrido con Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala de intervención. La excelencia clínica se combina con la innovación en flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar la eficiencia operativa.
Ver producto
La tecnología ClarityIQ ofrece imágenes de alta calidad para una gran variedad de procedimientos clínicos. Ofrece una excelente visibilidad con niveles bajos de dosis de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Hasta la fecha se han publicado múltiples estudios clínicos sobre la tecnología ClarityIQ en más de 19 000 pacientes que revelan una verdad: dosis significativamente más bajas en todas las áreas clínicas, pacientes y operadores.
Ver producto
La serie de herramientas de retroalimentación de dosis DoseAware de Philips para entornos de rayos X muestra la naturaleza invisible de la radiación en tiempo real y facilita al personal médico el control y el seguimiento de su exposición a la radiación durante su turno. Y esto permite a los cuidadores asumir el control y tomar medidas inmediatas para proteger su salud y bienestar.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Seleccionar paísColombia (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.