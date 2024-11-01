El sistema Philips Zenition 90 (Image Guided Therapy Mobile C‑arm System 9000) permite lograr imágenes claras y flexibles para múltiples procedimientos. Incorpora flujos de trabajo automatizados y mejoras en la consistencia de imagen, consolidando la serie Zenition como solución confiable y eficiente. Aproveche el módulo de pantalla táctil para controlar las imágenes desde áreas esterilizadas en el quirófano, optimizando aún más la eficiencia.
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Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Autonomía en el quirófano
Autonomía en el quirófano
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Autonomía en el quirófano
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Autonomía en el quirófano
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Interfaz fácil de usar
Interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
Interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
Interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Extensiones clínicas
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Registre exactamente lo que necesite
Registre exactamente lo que necesite
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
Registre exactamente lo que necesite
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
Registre exactamente lo que necesite
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
El Zenition 90 está diseñado para imágenes exigentes. Su generador de 15 kW garantiza potencia y resistencia en procedimientos complejos, incluso con ángulos pronunciados y anatomías densas. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada optimizan aún más el rendimiento del sistema, permitiendo fluoroscopías más prolongadas y tiempos de procedimiento extendidos.
Autonomía en el quirófano
Autonomía en el quirófano
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Autonomía en el quirófano
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Autonomía en el quirófano
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Un arco en C totalmente contrabalanceado mejora la independencia del usuario y reduce la necesidad de personal adicional. Puede ser manejado por un solo cirujano. El Pedestal Trolley y el módulo táctil integrado optimizan el flujo de trabajo en el quirófano, funcionando como estación móvil estéril de imágenes fuera de la mesa.
Interfaz fácil de usar
Interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
Interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
Interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste vinculadas a la adquisición radiográfica desde el módulo táctil junto a la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado al Pedestal Trolley. Esta interfaz puede integrarse con la función de temporizador estándar para optimizar aún más el uso. El 97 % de los usuarios considera que esta interfaz brinda mayor control a los cirujanos durante los procedimientos[2].
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineado vascular automático en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97 % de los usuarios considera que el delineado vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos por aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales de imagen y parámetros generales, incluyendo la opción de IQ personalizada.
Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
El Zenition 90 ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, mientras que el flujo de trabajo Unify reduce la falta de comunicación gracias a funciones como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Se ha registrado un 45 % menos de errores de comunicación durante el posicionamiento gracias a las ayudas de comunicación del flujo de trabajo Unify[4].
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
Regrese con precisión a posiciones previamente guardadas
La función Position Memory agiliza el reposicionamiento y asegura precisión al recuperar posiciones preguardadas del arco en C. Esta función permite visualizar las coordenadas de cada imagen guardada, así como las posiciones actuales y guardadas. De este modo, los usuarios pueden guiar el arco en C de manera fluida hasta la proyección exacta que se requiere.
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Alta calidad de imagen con dosis optimizadas
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Philips integra tecnologías de imagen premium y procesamiento avanzado que permiten visualizar estructuras complejas y anatomías densas con alta definición. El detector plano asegura imágenes sin distorsión con baja dosis, y las funciones MetalSmart y BodySmart optimizan la eficiencia de dosis y la precisión diagnóstica desde el primer intento.
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la aplicabilidad clínica del sistema
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Gestione de manera eficiente las futuras actualizaciones con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Extensiones clínicas
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Zenition 90 ofrece preajustes de imagen optimizados que garantizan precisión diagnóstica desde el primer intento. Incluye de manera estándar los modos ortopédico y pediátrico, y permite añadir módulos opcionales para procedimientos vasculares, cardíacos y de manejo del dolor.
Registre exactamente lo que necesite
Registre exactamente lo que necesite
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
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La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
Registre exactamente lo que necesite
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
La función de imagen point‑and‑shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad mediante preajustes de examen con un solo clic, optimizados para cada procedimiento. Permite seleccionar regiones anatómicas específicas con un solo clic.
Especificaciones
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio (tubo)
generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
Máxima salida del generador
15
kW
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
Área del detector
FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Tono del pixel
154 μm
µm
Conectividad
Conectividad
Almacenamiento USB
PNG, MP4, BMP
Transferencia inalámbrica de datos
Estándar
Entrada de video (opcional)
S-Video, DVI (digital y analógico), SDI
Paquete DICOM/IHE avanzado
Gestión de lista de tareas de la modalidad, Paso del procedimiento realizado en la modalidad, Compromiso de almacenamiento
Salida de video digital
2 conectores DVI para el monitor en vivo y de referencia
Opciones
Opciones
Visor de imagen
Visor de modalidad múltiple
Dispositivo de puntería láser para tanque
El puntero láser proyecta un punto de mira desde el tanque de rayos X hacia el detector plano.
Interfaz de inyector
Disponible
Delineamiento vascular automático
La función ejecuta de forma automática la detección y el contorno en 2D del árbol vascular en la imagen
Memoria de posición
Disponible (hasta tres posiciones)
Geometría
Geometría
Profundidad del arco en C
73 cm / 28,7"
Arco C
Arco en C totalmente contrabalanceado con codificación por colores
Distancia de la imagen fuente
99.3 cm/39,1"
Angulación
Rotación de 140° (+90°/-50°)
Posición lateral más baja
103 cm/40.6"
Frenos del arco en C
Frenos manuales para todos los movimientos
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio (tubo)
generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
1. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use‑Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 25 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.
2. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use‑Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 44 médicos clínicos de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.
3. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use‑Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 49 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.
4. Resultados obtenidos durante las pruebas de usuarios realizadas en noviembre de 2013 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. En las pruebas participaron 30 profesionales clínicos de EE. UU. (15 médicos junto con 15 enfermeros o técnicos radiólogos), quienes llevaron a cabo procedimientos simulados utilizando sistemas móviles de rayos X Philips en un entorno de quirófano simulado. Ninguno de ellos había trabajado previamente con los demás.
Las reducciones de dosis de rayos X se refieren a características específicas, y variarán en función de los parámetros de dosis seleccionados.
Algunas imágenes clínicas que se muestran son de Zenition 70 y Veradius Unity, y no representan la calidad de imagen final del Zenition 90.
Los sistemas Zenition 90 están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.
Algunas de las características que se muestran son opcionales para Zenition 90.
La representación real del producto puede variar.
Philips se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de descontinuar cualquier producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.
Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas
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