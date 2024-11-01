Interfaz fácil de usar

El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz similar a la de una tableta. Esto permite comunicaciones más fluidas y un mayor control, con la capacidad de manejar directamente desde la mesa las funciones de imagen del arco en C. Ajuste parámetros de imagen, colime, rote y deslice imágenes con un solo toque. El 96 % de los médicos afirmó que el módulo de pantalla táctil les brindó control total sobre los parámetros de imagen[1].