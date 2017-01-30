Con Azurion, el desempeño y la atención superior se vuelven uno.

[1] Azurion R3.0 todavía no está autorizado en todos los mercados. Por favor, consulte con su representante local para obtener información más detallada.

[2] Los resultados son específicos de la institución en donde se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.

[3] El contrato tiene una duración de 1 año (garantía) más 4 años de Technology Maximizer Essential.