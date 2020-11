La solución de ultrasonidos definitiva para evaluaciones hepáticas

No es ningún secreto que las enfermedades hepáticas suponen un problema sanitario cada vez mayor en todo el mundo. Según los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades, las enfermedades hepáticas son la decimosegunda causa de muerte en EE. UU. De hecho, muchas personas padecen hepatitis C y es posible que ni siquiera lo sepan. La biopsia hepática ha sido durante décadas el método habitual para evaluar estas enfermedades; no obstante, el dolor, el gasto y el tiempo de espera asociado a este procedimiento han supuesto un obstáculo para algunos pacientes. Gracias a las innovaciones que ha llevado a cabo Philips en el sistema de ultrasonidos EPIQ, ahora existe una solución integral para ayudar a los profesionales sanitarios a evaluar, tratar y supervisar numerosas enfermedades hepáticas.