Fecha: Marzo - Noviembre 2026 Participe en este diplomado de 120 horas que combina formación virtual y presencial en patologías como psoriasis, dermatitis atópica y otras enfermedades inmunomediadas. Avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y organizado por Unidos Contra La Psoriasis A.C. Philips patrocina los módulos de educación en física y optimización de ultrasonido durante la semana presencial.
Participe en este diplomado de 120 horas que combina formación virtual y presencial en patologías como psoriasis, dermatitis atópica y otras enfermedades inmunomediadas. Avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y organizado por Unidos Contra La Psoriasis A.C. Philips patrocina los módulos de educación en física y optimización de ultrasonido durante la semana presencial.
Dr. Hugo Velázquez Moreno Jefe del Servicio de Fisiología Cardiovascular, Hospital Ángeles Lomas. Profesor titular del Curso De Alta Especialidad En Ecocardiografía por la UNAM con sede en Hospital Ángeles Lomas. Expresidente de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México (SONECOM).
Dra. Ana Laura Trujeque Médica Cardióloga Pediatra Especialista en Ecocardiografía, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México, profesor titular UNAM para la alta especialidad de ecocardiografía pediátrica.
Dr. Juan Francisco Fritche Salazar Cardiólogo, Ecocardiografista del departamento de Ecocardiografía adultos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Maestro en Ciencias Médicas. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI1. Vocal del comité de Investigación del Instituto Nacional de Cardiología.
Dr. Juan Manuel García Zamudio Cardiólogo con especialidad en ecocardiografía de adultos. Master en Cardio Onco Hematología.Adscrito al servicio de Fisiología Cardiovascular Hospital Ángeles Lomas.Adscrito al servicio de Hospitalización en el Hospital de Cardiología de Centro Médico Nacional Siglo XXI.Profesor adjunto del curso de alta especialidad de ecocardiografía adultos Hospital Ángeles Lomas.
Dr. José Antonio Arias Godinez Médico Cardiólogo especialista en ecocardiografía.Jefe del Departamento de Ecocardiografía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.Profesor Titular del Curso de Alta Especialidad en Ecocardiografía del INC ante la UNAM.
Dr. Hugo Rodriguez Zanella Cardiólogo Ecocardiografista, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ecocardiografía Avanzada Universita Degli Studi di Padova. Diplomado en Insuficiencia Cardiaca y Ultrasonografía en el Paciente Crítico. Adscrito al Laboratorio de Ecocardiografía Instituto Nacional de Cardiología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1.
Dra. Fanilda Barros Especialista en Angiología (SBACV) con área de Cirugía de Ultrasonido Vascular por SBACV/CBR/AMB.Fellowship en Ultrasonografía Vascular en el Jobst Vascular Center-Universidad de Michigan – EE.UU.
Dr. Rafael Narciso Franklin Cirujano Vascular y Endovascular (SBACV-AMB).Ultrasonografía Doppler vascular (SBACV-CBR).Maestría y Doctor en Clínica Quirúrgica.Profesor del Departamento de Cirugía de la UFSC.
Dr. Pierre Galvagni Silveira Cirujano Vascular y Endovascular.Prof. Departamento de Cirugía de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).
Dr. Gabriel Fernando Mejia Cirujano Vascular Universidad Militar Nueva Granada- Bogotá, Colombia.Miembro Fundador HENDOLAT Colombia.
Dr. Marlon Alarcón Toruño Doctor en medicina y cirugía. Especialista
Doctor en medicina y cirugía. Especialistaen Radiología. Postgrado en medicina fetal, FMLA. São Paulo, Brasil.
Dr. Érick Jesús Reyes Zamora Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Ginecología y obstetricia. Egresado con mención honorifica de la especialidad en medicina materno fetal INPER México. Diplomado en ultrasonido Gineco obstétrico CIES-UNAN. Diplomado en colposcopia CIES -UNAN. Fellow en cardiología fetal, fundación internacional de medicina materno fetal, Bogotá Colombia. Fellow en neuro sonografía fetal, fundación internacional de medicina materno fetal, Bogotá Colombia.
Dr. Yader Antonio Palma Villanueva Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia. Medicina Materno fetal. Diplomado en metodología de la investigación con énfasis en análisis de datos. Miembro del cuerpo médico Hospital Vivian Pellas.
Dra. Judith Karolina Zeledon Pineda Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Radiología. Máster en Dirección y gerencia de la salud. Educación clínica Rivas Opstaele S.A.
Dr. Carlos Bismark Zeledon Urcuyo Doctor en medicina y cirugía. Especialista en radiología. Alta especialidad en radiología intervencionista UNAM.
Reviva versiones anteriores de Philips Latam Ultrasound School con cursos que abordan soluciones clínicas integrales Philips de ultrasonido en sus diferentes especialidades (Cardiología, Imagénes generales y Obstétricas).
Contamos con expertos de talla mundial que compartirán sus mejores prácticas clínicas con usted.
Descargue y regístrese en nuestra aplicación Philips CVx Circle y haga parte de la red global de educación contínua con webinars de las últimas tecnologías y avances en cardiología.
El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.
EPIQ CVx es una solución exclusiva para ultrasonidos cardiovasculares, la cual presenta avances significativos en la funcionalidad. Esto le permitirá brindar una mejor atención a través de una mayor potencia de procesamiento, imágenes excepcionales con más claridad y nitidez, mejor eficiencia de los exámenes y una nueva cuantificación AIUS robusta y reproducible.
Affiniti CVx, creado en base a la innovadora plataforma de ultrasonidos cardiovasculares de Philips, cuenta con potentes capacidades basadas en IA para ayudarle a superar las complejidades actuales e impulsar la ecocardiografía a la siguiente dimensión. Affiniti CVx ofrece funciones inteligentes que le permiten lograr una mayor consistencia, innovación accesible, flujos de trabajo más inteligentes y una escalabilidad más sencilla. Todo ello en una plataforma conocida y líder en la industria para que pueda actuar y decidir con la facilidad que conoce y el legado en el que confía.
Al escoger un nuevo sistema de ultrasonido debe tener en cuenta el balance. Usted necesita información para el diagnóstico certero rápida, una interfaz de usuario simple e intuitiva y acceso fácil a funciones críticas, junto con un diseño ergonómico y la última tecnología.
El equipo de ultrasonido Affiniti 70 ofrece una combinación poderosa de funcionamiento y forma de trabajo para un diagnóstico rápido y preciso.
El sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV le brinda funcionalidad completa y respuestas en el primer escaneo, esté donde esté. Ofrece un núcleo rico en funciones, una gama de soluciones de calidad de diagnóstico, limpieza mejorada y conectividad e informes inalámbricos, el sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV es uno de los sistemas compactos más confiables y robustos del mercado. El sistema Compact 5500CV ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su movilidad facilitada.
El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.
Un avance para la imagenología en el punto de atención. Philips Lumify combina transductores y una aplicación de ultrasonido para brindar capacidades de diagnóstico en su teléfono inteligente y tableta compatibles. Adquiera datos clínicos críticos de forma rápida y sencilla en más casos en el punto de atención: medicina de emergencia, cuidados críticos, de cabecera y en el consultorio.
El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.
