Términos de búsqueda

Philips Respironics DreamWear Silicone Cushion

Cojín de almohadas de silicona

Buscar productos similares

Para utilizarse con la mascarilla DreamWear, el cojín de almohadas de silicona DreamWear está diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Gracias al suministro de aire en la parte superior del cabezal, los pacientes cuentan con libertad de movimiento para cambiar de posición durante el sueño¹.

Características
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹
  • Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
  • Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
  • Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
  • Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Ver todas las características
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹
  • ¹ Análisis después de 30 días de uso durante julio y agosto del 2020. Prueba de preferencia de almohadas (n = 131). Las máscaras prescritas incluyeron Airfit P10, P30i y Swift Fx de ResMed; Brevida de F&P; almohadas de gel DreamWear, Nuance/Pro de Philips
  • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.