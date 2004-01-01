Términos de búsqueda
Para utilizarse con la mascarilla DreamWear, el cojín de almohadas de silicona DreamWear está diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Gracias al suministro de aire en la parte superior del cabezal, los pacientes cuentan con libertad de movimiento para cambiar de posición durante el sueño¹.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Ver producto
Ver producto
Ver producto
El diseño de la almohadilla oronasal DreamWear, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas, especialmente en el puente nasal.¹
Ver producto
El diseño de la almohadilla nasal DreamWear se ajusta debajo de la nariz, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas.
Ver producto
El diseño único de DreamWear reúne muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de olivas para ofrecer lo mejor de ambos tipos. Además, la libertad de movimiento y la comodidad que proporciona DreamWear harán sentirse al paciente como si no llevara nada*.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Seleccionar paísColombia (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.