Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²