DreamStation BiPAP autoSV Sistema de servoventilación

Para los pacientes con apnea del sueño central, apnea del sueño compleja y respiración periódica, DreamStation BiPAP autoSV ofrece ventilación óptima con una intervención mínima. Su algoritmo clínicamente probado proporciona soporte cuando se necesita y, junto con los patrones de respiración del paciente, minimiza la presión aplicada, la presión soporte y la respiración suministrada mecánicamente, de modo que los pacientes pueden dormir cómodamente y descansar.