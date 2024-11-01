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DreamStation BiPAP autoSV

Sistema de servoventilación

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Para los pacientes con apnea del sueño central, apnea del sueño compleja y respiración periódica, DreamStation BiPAP autoSV ofrece ventilación óptima con una intervención mínima. Su algoritmo clínicamente probado proporciona soporte cuando se necesita y, junto con los patrones de respiración del paciente, minimiza la presión aplicada, la presión soporte y la respiración suministrada mecánicamente, de modo que los pacientes pueden dormir cómodamente y descansar.

Características
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica

Presión de soporte automática para respiración periódica

Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.

Presión de soporte automática para respiración periódica

Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.

Presión de soporte automática para respiración periódica

Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Más información
Presión de soporte automática para respiración periódica
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Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Más información
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

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Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores

EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores

Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.

EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores

EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.

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Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
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EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
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Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
Potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente

Diseño potente orientado al paciente

El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.

Diseño potente orientado al paciente

Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.

Diseño potente orientado al paciente

El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
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Potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente

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El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo

Soporte para uso a largo plazo

DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.

Soporte para uso a largo plazo

Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.

Soporte para uso a largo plazo

DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
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Soporte para uso a largo plazo
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DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia

Diseñado para lograr eficiencia

Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.

Diseñado para lograr eficiencia

Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.

Diseñado para lograr eficiencia

Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
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Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia

Diseñado para lograr eficiencia

Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
  • Presión de soporte automática para respiración periódica
  • Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
  • EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
  • Potente orientado al paciente
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Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica

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Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.

Presión de soporte automática para respiración periódica

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Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.

Presión de soporte automática para respiración periódica

Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
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Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica

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Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

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Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.

Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales

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Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
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Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
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Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.

EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores

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Potente orientado al paciente
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El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.

Diseño potente orientado al paciente

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Potente orientado al paciente
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Soporte para uso a largo plazo
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Soporte para uso a largo plazo

DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.

Soporte para uso a largo plazo

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Soporte para uso a largo plazo
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DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Diseñado para lograr eficiencia
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Diseñado para lograr eficiencia

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Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.

Diseñado para lograr eficiencia

Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Más información
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia

Diseñado para lograr eficiencia

Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.

Especificaciones

General
General
Rango de presión
  • De 4 a 30 H2O
Alivio de la presión Flex
  • De 0 a 3
Tiempo de rampa
  • De 0 a 45 min (incrementos de 5 minutos)
Presión inicial de rampa
  • De 4 cm H2O a EPAP o EPAP MÍN
Humidificación
  • Humidificación térmica: fija, adaptable
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)
  • Tarjeta SD: 6 meses; integrada: 3 meses
Compensación de altitud
  • Automatico
Filtros
  • Reutilizable para polen; ultrafino desechable
Controles del dispositivo
  • LCD, tecla/control giratorio
Garantía
  • 2 años (EE. UU.)
Dimensiones y peso
Dimensiones y peso
Dimensiones:
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sin humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (con humidificador)
Peso
  • 1.33 kg/2.94 lbs (sin humidificador); 1.98 kg/4.37 lbs (con humidificador); Incluyendo fuente de ali
Eléctrico
Eléctrico
Tensión
  • 100 – 240 VAC
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Amperaje
  • 2.0-1.0 A
General
General
Rango de presión
  • De 4 a 30 H2O
Alivio de la presión Flex
  • De 0 a 3
Dimensiones y peso
Dimensiones y peso
Dimensiones:
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sin humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (con humidificador)
Peso
  • 1.33 kg/2.94 lbs (sin humidificador); 1.98 kg/4.37 lbs (con humidificador); Incluyendo fuente de ali
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General
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Rango de presión
  • De 4 a 30 H2O
Alivio de la presión Flex
  • De 0 a 3
Tiempo de rampa
  • De 0 a 45 min (incrementos de 5 minutos)
Presión inicial de rampa
  • De 4 cm H2O a EPAP o EPAP MÍN
Humidificación
  • Humidificación térmica: fija, adaptable
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)
  • Tarjeta SD: 6 meses; integrada: 3 meses
Compensación de altitud
  • Automatico
Filtros
  • Reutilizable para polen; ultrafino desechable
Controles del dispositivo
  • LCD, tecla/control giratorio
Garantía
  • 2 años (EE. UU.)
Dimensiones y peso
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Dimensiones:
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sin humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (con humidificador)
Peso
  • 1.33 kg/2.94 lbs (sin humidificador); 1.98 kg/4.37 lbs (con humidificador); Incluyendo fuente de ali
Eléctrico
Eléctrico
Tensión
  • 100 – 240 VAC
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Amperaje
  • 2.0-1.0 A
  • *Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, documento técnico de Philips, sept. 2015

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